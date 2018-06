Met geld smijten en toch goed bij kas

In het eerste kwartaal van 2015 werd door leden van de S&P500-index voor in totaal $144,2 mrd aan eigen aandelen ingekocht, een stijging van 8,7% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Die toename past in een bredere trend, die al een paar jaar duurt. Beleggers Belangen gaat in het nummer van 24 juli 2015 in op deze trend en belicht hoe u daar als belegger het best op kunt inspelen. Timing Allereerst moet worden opgemerkt dat de timing van bedrijven bij eigen aandeleninkoop vaak ongelukkig is. Acht jaar geleden werd in de S&P500 het kwartaalrecord gevestigd voor wat betreft aandeleninkoop: $172 mrd. Destijds, vlak voor de kredietcrisis, kochten vooral financiële instellingen voor miljarden eigen aandelen in, achteraf tegen veel te hoge koersen. Toen de crisis eenmaal om zich heen gegrepen had, lieten veel bedrijven zich juist weer veel te veel verlammen door angst en onzekerheid. In het eerste kwartaal van 2009 lag het totaalbedrag voor eigen aandeleninkoop op $24 mrd. Overdreven optimisme was omgeslagen in overdreven voorzichtigheid. Ter illustratie: een aandeel PPG Industries kon je in maart 2009 voor $12 oppikken. De huidige koers is $117. Inkoop versus dividend Bij het analyseren van de inkoopprogramma’s valt meteen een groot verschil op tussen Europese en Amerikaanse aandelen. Europese bedrijven verkiezen nog steeds massaal het uitkeren van dividend boven het terugkopen van eigen aandelen. In de VS gooit het ene na het andere bedrijf er een schepje bovenop: al bestaande inkoopprogramma’s worden met miljarden dollars uitgebreid. Overigens verwacht Morgan Stanley op dit gebied nog wel een inhaalslag van Europese aandelen. Hoewel dividend en aandeleninkoop in de praktijk prima samengaan, hebben ze verschillende kenmerken. Tot aandeleninkoop kan op elk moment worden besloten dat de directie goed lijkt en het programma kan ook zo weer worden gestaakt. Bij dividend ligt dat allemaal veel moeilijker. Dat verklaart waarom dividend vaak een vrij stabiel verloop kent en ‘buybacks’ sterke schommelingen hebben. Voorbeelden Het aandeel IBM illustreert heel mooi hoe aandeleninkoop en dividend zich tot elkaar kunnen verhouden. Het technologiebedrijf bleef de afgelopen jaren met miljarden smijten voor eigen aandelen, ondanks een oplopende schuld en zwakke operationele resultaten. Het doel hiervan was het opkrikken van de winst per aandeel, wat in 2013 en 2014 ook prima lukte. Wel drukten de buybacks (deels met geleend geld gefinancierd) steeds zwaarder op de kasstroom van IBM. Uiteindelijk moest het opkoopprogramma worden gestaakt, wat leidde tot een negatief bijgestelde wpa-verwachting en een flinke tik voor de aandelenkoers. Een wat prettiger bijeffect is dan weer dat de focus nu meer op het dividend komt te liggen. IBM kan de komende jaren wel eens uitgroeien tot de eerste Dividend Aristocrat in de technologiesector. Apple Natuurlijk zijn er ook bedrijven zat die jaarlijks miljarden spenderen aan zowel dividend als het inkopen van eigen aandelen en toch hun financiële positie prima op orde hebben. Apple (Foto: Sean MacEntee) verhoogde het dividend dit jaar met 10% en keert inmiddels $12,1 mrd op jaarbasis uit. Daarnaast besteedde het bedrijf de laatste vijf jaar al $80 mrd aan het terugkopen van aandelen en is er geen enkel teken dat het tempo op dat vlak op korte termijn wordt teruggeschroefd. Dit alles met een ijzersterke balans (kaspositie van $140 mrd bij een beurswaarde van $724 mrd) en kasstroom (naar schatting $64 mrd voor het lopende boekjaar). Naast de bekende technologiegigant zijn er nog meer bedrijven die jaarlijks hun dividend verhogen, voor enorme bedragen aandelen inkopen én financieel ijzersterk staan. Ze zijn te vinden in Beleggers Belangen van 24 juli. Een abonnement op Beleggers Belangen geeft u onder meer toegang tot het maandelijkse Dividend E-magazine, waar de beste dividendaandelen te vinden zijn en de uiterst succesvolle dividendportefeuille van het blad gedetailleerd wordt belicht. Probeer Beleggers Belangen nu 1o weken voor maar 10 euro.

