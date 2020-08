Wetenschappelijk tijdschrift schrijft over coronastudie Pharming

Het artikel gaat over de "bemoedigende resultaten", waarover in april al nieuws naar buiten kwam. Na de behandeling verdween de koorts bij vier van de vijf patiënten binnen 48 uur. Kort daarna werden ze als volledig hersteld uit het ziekenhuis ontslagen. Een patiënt moest voor extra beademing tijdelijk naar de intensive care, maar is nadien ook volledig hersteld.

Aangezien het hier een kleine populatie betrof, werden de uitkomsten vergeleken met een overeenkomende controlepopulatie van vijftien patiënten. Zij kregen geen Ruconest toegediend. Acht van de vijftien patiënten in de controlepopulatie hadden mechanische beademing nodig en vier van deze patiënten overleden.

Pharming is al bezig met vervolgonderzoek. Onlangs werd bekend dat de eerste patiënt in de uitgebreidere studie werd behandeld. Er wordt in de wereld door meer bedrijven gewerkt aan een coronamedicijn. De Amerikaanse farmaceut Gilead heeft eerder dit jaar in de Verenigde Staten en de Europese Unie zelfs al goedkeuring gekregen voor de inzet van virusremmer remdesivir voor de behandeling van ernstig zieke patiënten met Covid-19.