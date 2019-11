Minder winst voor Belgische bank KBC

Brussel - De Belgische bank KBC heeft afgelopen kwartaal een lagere winst in de boeken gezet dan in het voorgaande kwartaal. Het concern spreekt onder meer van zwakke handelsinkomsten. Wat ook meespeelt is dat KBC in de voorgaande periode nog een flinke meevaller had in verband met de overname van het resterende belang van 45 procent in de Tsjechische bouwspaarbank ČMSS.