Apple en Google lanceren eerste proefsoftware corona-app

De eerste lancering is bedoeld voor softwareontwikkelaars, zodat zij met het materiaal aan de slag kunnen en feedback kunnen leveren. In mei moet er vervolgens een eindproduct liggen, waarmee nationale zorgautoriteiten zelf hun corona-apps kunnen ontwikkelen. Apple is ondertussen ook bezig met een nieuwe versie van zijn besturingssysteem IOS 13, die nodig is om de nieuwe toepassingen te kunnen laten draaien.

Bluetooth

Deze toepassingen zullen gebaseerd zijn op informatie die smartphones via bluetooth met elkaar uitwisselen, als ze bij elkaar in de buurt komen. Als iemand later besmet blijkt te zijn geweest, kunnen mensen met wie contact is geweest daarvoor gewaarschuwd worden, is het principe. Apple en Google bieden alleen gezondheidsautoriteiten toegang tot deze technologie en dragen zorg beveiliging en versleuteling van gegeven waarmee de corona-apps werken.

De software van Apple en Google probeert onder andere een inschatting te maken hoe groot het besmettingsrisico is geweest als iemand in de buurt is geweest van een persoon die het virus onder de leden had. Daarvoor wordt gekeken hoe dichtbij en hoelang diegene in de buurt is geweest.