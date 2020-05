’Compenseer ook inkomen zelfstandigen’

Seats2Meet-directeur Ronald van den Hoff pleit voor een tijdelijk basisinkomen voor zelfstandigen. Ⓒ Punkmedia

Amsterdam - Een grote groep ondernemers voelt zich in de steek gelaten door de overheid bij de aanpak van de coronacrisis. Waar werknemers in loondienst hun inkomen tot maximaal drie keer modaal gecompenseerd krijgen, krijgen zelfstandigen niet meer dan de bijstandsnorm vergoed. Zelfstandigen pleiten voor een tijdelijke basisinkomen, dat gelijk is aan het inkomen van vorig jaar.