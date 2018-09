Kater na brandschade

Maar over de vergoeding voor haar beschadigde spulletjes was Jolanda niet tevreden. Veel zaken vergoedde de verzekeraar slechts gedeeltelijk of helemaal niet. Jolanda: „Ik heb al zo’n €15.000 aan nieuwe spullen, vloerbedekking en behang uitgegeven, maar ik mag blij zijn als de helft wordt vergoed.”

Weinig

De schade-uitkeringen na een brand blijken vaak veel lager dan verwacht en zijn vrijwel nooit voldoende om dezelfde spullen nieuw te kopen. Ook blijkt de waardebepaling van de inboedel vaak discutabel. Zo keren veel verzekeraars voor spullen met een dagwaarde lager dan 40% van de nieuwwaarde, de dagwaarde uit. Dat is vaak (heel) weinig.

De Consumentenbond onderzocht dit nader. Wij legden 36 verzekeraars de vraag voor: wat krijgt een consument uitgekeerd als zijn 15 jaar oude designinterieur ter waarde van €25.000 volledig uitbrandt? De meeste verzekeraars vergoeden dan inderdaad slechts de dagwaarde, slechts enkele de nieuwwaarde. ANWB/Unigarant schrijft design over 25 jaar af en keert dan na 15 jaar nog €10.000 uit. United Insurance vergoedt een schamele €6500.

Tips

Twee tips: schroom niet om zo nodig de hulp van Stichting Salvage in te roepen die direct na een brand gratis persoonlijke hulp biedt. Overweeg bij ernstige brandschade een contra-expert in te huren, maar dan wel een die exclusief voor u werkt.