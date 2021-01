Gerard Sanderink blijft bestuurder bij Oranjewoud

Begin januari werd bekend gemaakt dat Sanderink zou vertrekken, maar de twee commissarissen hebben besloten tot zijn aanblijven. „Dit besluit is genomen omdat zij het van belang achten om binnen juridische structuren overleg te kunnen blijven voeren met de heer Sanderink in zijn positie als grootaandeelhouder van Oranjewoud”, stellen het bedrijf in een verklaring.

Bepalende rol

Het aanblijven zou verder gerechtvaardigd zijn omdat er geen ’activiteiten’ in Oranjewoud plaatsvinden. De afgelopen weken bleek dat Sanderink nog steeds als president-bestuurder stond ingeschreven bij Kamer van Koophandel. De ondernemer heeft 99% van de aandelen in handen, en kan via deze rol het beleid en investeringen nog steeds bepalen.

Aanvankelijk waren de Kamervragen van CDA-terrier Pieter Omtzigt over het gedrag van Sanderink bij it-bedrijf Centric de druppel die de emmer deed overlopen. Omtzigt en zijn collega Amhaouach vroegen zich of het gepast is voor De Nederlandsche Bank en de Nederlandse overheid om zaken te blijven doen met ’iemand die zich niet gerechtelijke uitspraken houdt en gezagsdragers bedreigt’. De ondernemer stuurde onder meer e-mails aan premier Mark Rutte en president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank.

Centric

Bij Centric is Sanderink overigens wel teruggetreden als bestuurder. Veel Nederlandse gemeenten en ook de De Nederlandsche Bank hebben it-systemen draaien via diensten van Centric. Sinds Sanderink twee jaar geleden een relatie aanging met de zelfbenoemde cybersecurity-expert Rian van Rijbroek, is het onrustig bij het bedrijf, waar bijna de gehele top met ruzie vertrok. Bronnen bij Centric stelden tegenover De Telegraaf dat Sanderink in zijn formele functies blijft bemoeien met de leiding van zijn bedrijven. „Sanderink blijft gewoon de baas op de bok. Hij geeft om niks anders dan bewijzen wat hij allemaal kan.”