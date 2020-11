Milieubeweging richt vizier op Shell

Directeur Donald Pols van Milieudefensie (l.) denkt een zaak te hebben tegen Shell. Ⓒ ANP/HH Royal Dutch Shell A 14.386 -4.85 %

Amsterdam - Met het Urgenda-vonnis in de hand wil Milieudefensie Shell dwingen zijn investeringsbeleid in lijn met de klimaatdoelen van Parijs te brengen. De oliereus noemt de eis een poging ’de wet op te rekken’ en ’ongefundeerd’. Dinsdag is de eerste van vier zittingsdagen.