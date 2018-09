Geschil over toezeggingen Griekenland

De onderhandelingen tussen Griekenland en zijn geldschieters, over het derde steunpakket, zijn dinsdag begonnen met een geschil over toezeggingen die de Griekse regering eerder heeft gedaan. Zo was er onduidelijkheid over bepaalde maatregelen die al doorgevoerd zouden moeten zijn om in aanmerking te komen voor een nieuw noodkrediet.