'GE laat gasturbines Alstom aan Ansaldo'

Met het voorstel aan de toezichthouders in Brussel hoopt GE naar verluidt op goedkeuring voor de miljardenovername van het merendeel van de energieactiviteiten van het Franse Alstom. GE bracht eerder een bod uit. De Europese Commissie toonde zich echter bezorgd over de concurrentie op het gebied van met name gasturbines.

GE zou nu hebben voorgesteld om onder meer de turbines die het al heeft verkocht, maar waar langjarige servicecontracten op lopen, van de hand te doen.