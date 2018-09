Is duurzaam duur?

Zowel particuliere als institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, hebben interesse in deze vorm van investeren, waarbij de gevolgen voor mens en milieu worden meegewogen. Pensioenfonds PGGM investeerde vorig jaar 3 procent van het totaal belegd vermogen in oplossingen voor onder meer klimaatverandering en waterschaarste. Ze hebben onlangs aangekondigd dit percentage te verviervoudigen in de periode tot en met 2020. Ook ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, wil de lat bij verantwoord beleggen hoger gaan leggen.

Lyxor, een uitgever van ETF’s, heeft in samenwerking met Finvex Group een tracker gelanceerd met ticker FINE: een Europese regio sustainable, low volatility ETF. Deze ETF is sinds medio oktober vorig jaar verhandelbaar op de beurs Euronext Parijs. De lopende kosten zijn 0,6 procent op jaarbasis en lijkt duur vergeleken met bijvoorbeeld een MSCI Europe ETF, die gemiddeld de helft kost. Maar als belegger moet je kijken naar het totale plaatje en dat is goed te zien in onderstaande grafiek.

Over een periode van 4 jaar (live track, dus echte performance) heeft de Finvex Sustainability Low Volatility Europe Net Return Index het ruim 14 procent beter gedaan dan de MSCI Europe EUR Net Return Index. Over een langere periode sinds inceptie, ofwel aanvang van indexberekening ( januari 2002 tot juni 2015) is het jaarlijkse rendement 8,55 procent tegenover 4,72 procent voor MSCI Europe met een annualized volatility van 16,06 procent tegenover 19,62 procent voor MSCI Europe.

De onderliggende index is afgeleid van de Dow Jones Sustainability Europe index en is door Finvex verder ontwikkeld tot een optimale portfolio, waarbij de volatiliteit gereduceerd wordt en men negatieve uitslagen in extreme situaties wil limiteren. Op dit moment bestaat deze index uit 55 namen uit diverse sectoren en landen en wordt maandelijks gerebalanced. De tracker heeft ongeveer 38 procent blootstelling in de euro, 31 procent in Britse ponden, 24 procent in Zwitserse franken en het restant in overige valuta’s.

Kortom, voor iemand die maatschappelijk verantwoord wil beleggen in aandelen en een goed rendement wil behalen, biedt deze tracker kansen. Duurzaam hoeft niet duur te zijn!

Michael Mooijer is portfoliomanager bij OHV Vermogensbeheer en specialist in exchange traded funds (trackers). Hij is werkzaam in de financiële sector sinds 1991.