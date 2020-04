Wall Street sluit vlak na mogelijke medicijnflop

De Dow-Jonesindex eindigde met een kleine plus van 0,2 procent op 23.515,26 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor een fractie tot 2797,80. De Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 8494,75 punten.

Zakenkrant Financial Times meldde dat het eerste echte wetenschappelijk onderzoek naar het middel remdesivir van Gilead tegen het nieuwe coronavirus teleurstellende resultaten opleverde. Het medicijn gaat de ziekteverwekker niet aantoonbaar tegen en de toestand van patiënten verbetert door het middel niet, zou blijken uit documenten die de Wereldgezondheidsorganisatie per ongeluk online had gezet.

Gilead

Gilead eindigde de sessie 4,3 procent lager. Eerder werd de handel in het aandeel kortstondig stilgelegd wegens het nieuws. Gilead stelt overigens dat de gelekte rapporten een verkeerd beeld geven van het onderzoek.

Beleggers verwerkten verder nieuwe macro-economische cijfers. Uit data van marktonderzoeker Markit kwam naar voren dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie en dienstensector in april nog verder is teruggevallen dan in maart. Ook kwamen er vorige week miljoenen nieuwe uitkeringsaanvragen bij in de VS, maar minder dan economen in doorsnee hadden gevreesd.

Olieprijzen

Olieprijzen vervolgden hun weg omhoog na de historische val eerder deze week. Een vat Amerikaanse olie werd 23 procent meer waard op 17,01 dollar. Brentolie won 6,6 procent tot 21,72 dollar. Olie- en gasproducenten als ExxonMobil en Chevron stegen tot ruim 3 procent.

Aan het cijferfront ging de aandacht onder meer uit naar farmaceut Eli Lilly. Het bedrijf verhoogde in het afgelopen kwartaal de omzet, geholpen door stijgende verkopen van diabetesmedicatie en doordat geneesmiddelen werden gehamsterd door de coronacrisis. Eli Lilly won 2 procent.

Target

Ook winkelketen Target kwam met cijfers. Het bedrijf werd 2,8 procent lager gezet, ondanks een hogere omzet in het eerste kwartaal. Investeerder Blackstone won 4,5 procent na het openen van de boeken.

De euro was 1,0781 dollar waard, tegenover 1,0835 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen.