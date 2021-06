Schiphol-topman: ’Lelystad Airport open’

„Een besluit om de luchthaven te openen ligt in lijn met vorige kabinetten. De besluitvorming is af. Lelystad Airport is vanwege de coronacrisis nu niet direct nodig, maar het aantal vliegbewegingen van voor de crisis komt straks terug”, zei Benschop zondag. Voor de coronacrisis zat Schiphol aan het maximum aantal vliegbewegingen van 500.000, nu is dat circa de helft.

De opening van Lelystad Airport is al vier maal uitgesteld. Het vorige kabinet heeft het besluit voor de opening van de overloopluchthaven steeds voor zich uitgeschoven, mede door druk vanuit de Tweede Kamer van coalitiepartners D66 en ChristenUnie. De luchthaven zelf is al lang klaar en heeft ongeveer €250 miljoen gekost. Bij de vorming van een nieuw links kabinet zal ’Lelystad’ een lastig thema zijn, want GroenLinks en de PvdA zijn geen voorstander.

Natuurvergunning

Er werd zondag niet ingegaan op de status van de natuurvergunning, die nog nodig is om de deuren überhaupt te kunnen openen. „Lelystad wordt straks gebruikt voor het vakantieverkeer, waar Schiphol zich richt op de overstapoperatie met internationale verbindingen. Daardoor wordt de verdeling beter”, zegt Benschop. In 2008 is het besluit genomen om Lelystad Airport te ontwikkelen als overloopluchthaven om de omwonenden van Schiphol te ontlasten. „Schiphol heeft 100.000 ernstig gehinderden, bij Lelystad Airport zijn dat er 147”, aldus Benschop. Lelystad Airport zal maximaal 45.000 starts en landingen afhandelen.

Vanuit een operationeel oogpunt is een opgesplitste operatie niet efficiënt. De bedoeling was dat vakantieverkeer een op een werd uitgeplaatst vanuit de Haarlemmermeer, maar daar stak de Europese Commissie een stokje voor. Voor nieuwe toetreders moet ruimte zijn.

Hogere norm

Volgens Benschop kan Schiphol zich verder ontwikkelen, ondanks de milieu- en overlastdiscussie. „Het enige perspectief dat aanvaardbaar is, is grote stappen zetten in de duurzaamheid. We kunnen groeiruimte verdienen met innovatie. De transitie van de luchtvaart verbinden met de petrochemische industrie.”

Het kabinet wil dat in 2030 14% van de getankte kerosine op Schiphol duurzaam is, waar Europa koerst op 5%. Benschop herhaalde zondag de norm van 14%. De Schiphol-topman, zelf voormalig staatssecretaris (PvdA) en oud-ceo van Shell Nederland, ijverde voor deze bijmengverplichting bij zijn partijgenoot eurocommissaris Frans Timmermans. Het is onduidelijk wat er gebeurt als de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zich uit de markt prijzen door de afwijkende Nederlandse norm. Ook is nog een groot vraagteken of er voldoende duurzame kerosine beschikbaar is, want er zijn tot nu toe twee fabrieken in Rotterdam en Delfzijl in de planning, waar er zeker vijftien nodig zijn. Bovendien moeten straks alle Europese luchtvaartmaatschappijen bijmengen, waardoor er een enorme vraag zal ontstaan.