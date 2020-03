Analyse: balanceren tussen economie en gezondheid in coronacrisis

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg), premier Mark Rutte en RIVM-directeur Jaap van Dissel bij de aankondiging van nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Ⓒ ANP

Het is zo’n zinnetje dat opvalt. „Als je alles op slot gooit, stopt de BV Nederland.” Aan het woord is niet Hans de Boer, lobbyist voor het bedrijfsleven. Ook niet Eric Wiebes, minister van Economische Zaken die de BV Nederland moet bewaken. Nee, het is een uitspraak van Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM in een kranteninterview.