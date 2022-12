Premium Het beste van De Telegraaf

In memoriam Karel van Eerd (84), grondlegger van Jumbo, was ’gentleman in een Bentley’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Een gentleman in een Bentley. Dat typeert Karel van Eerd, grondlegger van de Jumbo-formule, die donderdag op 84-jarige leeftijd is overleden. „Hij hield van klassieke Engelse auto’s en voor zover ik weet heeft hij daar altijd in rondgereden als hij met zijn vrouw Kitty winkels ging bezoeken”, zegt retaildeskundige Rupert Parker Brady, medeauteur van een in 2011 verschenen boek over Van Eerd.