Dividend Microsoft blijft groeien

Het megaverlies werd veroorzaakt door een afschrijving van $7,5 miljard op Nokia, één van de miskopen van de vorige ceo Steve Ballmer. Vorig jaar nog werd voor de mobiele divisie van Nokia $9,5 miljard neergeteld. En na één jaar moet daarvan dus al 80% worden afgeschreven.

Het was niet de enige miskoop van Ballmer. In 2007 kocht hij aQuantive voor $6,3 miljard wat in 2012 tot een afschrijving van $6,2 miljard heeft geleid. Ballmer is inmiddels vervangen en de nieuwe ceo van Microsoft, Satya Nadella, stelt nu orde op zaken.

Komende week komt het nieuwe besturingssysteem Windows 10 op de markt. Het geliefde Windows 7 en het minder geliefde Windows 8 kunnen worden vervangen en als dat in het eerste jaar gebeurt is dat nog gratis ook.

Cloud business

Dat laatste is misschien goed voor gebruikers en wat minder goed voor de aandeelhouders van Microsoft, maar de onderneming had naar de gebruikers wat goed te maken. En bovendien bepaalt Windows voor de consument maar ongeveer 10% van de waarde van het aandeel.

Microsoft zet voor de toekomst helemaal in op cloud-verkoop. Maar de opgang van de cloud-verkopen wordt op dit moment nog teniet gedaan door de neergang van software uit het doosje. En deze verschuiving heeft nu nog zijn weerslag op de omzet van de onderneming. Omzet van software uit het doosje wordt bij verkoop gegenereerd. Maar omzet uit de cloud is een soort abonnementenbusiness en komt beetje bij beetje binnen. Maar de abonnementenomzet is uiteindelijk veel interessanter voor Microsoft. Die omzet is immers goed te plannen en blijf maar komen.

Betrouwbaar inkomen

Microsoft zit voor wat de omzet betreft in een turnaround-fase. De onderneming leert daar veel van Jeffrey Ubben van ValueAct Capital, die met de verkoop van abonnementen veel ervaring heeft opgedaan bij Adobe. Hij heeft bij beide ondernemingen inmiddels een plaats in de raad van bestuur.

Cloud-software heeft voor de gebruikers als voordeel dat zij vaker een update krijgen en dat de software op meerdere machines kan worden gebruikt. En voor Microsoft zijn de distributiekosten veel lager en is de omzet veel constanter. Bij Adobe heeft de bemoeienis van Ubben geleid tot een verdubbeling van de koers en een flinke sprong in de koerswinst verhouding. En ik denk, dat bij Microsoft wel eens hetzelfde kan gebeuren.

Bovendien komt Nadella uit de cloud-hoek van Microsoft en is hij bereid nauw samen te werken met ValueAct. Microsoft leert dus van wat er bij Adobe gebeurt is en zal daar in de komende jaren met een veel meer betrouwbaar inkomen de vruchten van gaan plukken.

Actuele resultaten

Het afgelopen kwartaal was er door de grote afschrijving één om snel te vergeten. Daar was de sterke dollar overigens mede schuldig aan. Microsoft maakt veel omzet buiten Amerika en dus heeft de onderneming flink last van de hoge dollar.

Maar strategisch gaat het met de onderneming de goede kant uit. Want de omzet uit de cloud-software is het afgelopen jaar bijna verdubbeld tot $8 miljard en volgens Nadella kan dit kan dit in de komende 3 jaar oplopen naar $20 miljard. Maar zoals gezegd, de verschuiving naar de cloud-omzet gaat in het begin ten koste van de omzet.

De volgende twee kwartalen houd ik daarom nog rekening met een lichte omzetdaling. Daarna zal de groei terugkomen. Ook al omdat Nadella zal proberen om met Windows het bestaande marktaandeel bij de pc vast te houden en omzet zal gaan forceren in het mobiele bereik.

Dividend

Microsoft zal naar verwachting zijn free cash flow de komende drie jaar met $6 miljard zien toenemen naar ruim $29 miljard. Per aandeel is dat een groei van $3 naar $4. Met de free cash flow wordt het dividend gefinancierd en worden ook eigen aandelen ingekocht. De inkoop eigen aandelen kwam het afgelopen boekjaar uit op $14 miljard.

Door de daling van het aantal uitstaande aandelen zal de free cash flow per aandeel met zo’n 40% stijgen. Ik verwacht daarom, dat het dividend zal blijven stijgen. Microsoft keert sinds 2003 dividend uit en dat dividend is alsmaar gestegen, op 2009 na.

Het magere resultaat van het zojuist afgesloten boekjaar zal naar mijn indruk geen invloed hebben op de groei van het dividend. Een afschrijving geeft immers winstdruk, maar geen cash druk. Bovendien was de afschrijving een eenmalige gebeurtenis. Ik ben daarom nog altijd een koper van het aandeel, zeker als de beurs de komende tijd door een dal blijkt te gaan.

De auteur heeft een positie in Microsoft.

Eric Poelmann (1947) is redacteur van DividendRadar.nl, een website voor de dividend liefhebber. Nu de rente zo laag staat, realiseert hij zich als geen ander dat dividend een serieus alternatief is voor beleggers die van inkomen uit hun spaargeld afhankelijk zijn. Wekelijks publiceert hij over allerlei vormen van dividendinkomen. Daarbij komen zowel conservatieve beleggingen als wat meer speculatieve beleggingen in dividend aandelen aan de orde.