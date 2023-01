Premium Het beste van De Telegraaf

Groen van rood naar zwart: moederbedrijf Thuisbezorgd weet winst te maken

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (JET) is erin geslaagd om €134 miljoen verlies in de eerste jaarhelft van 2022, in de tweede helft om te buigen in winst. Bestuursvoorzitter Jitse Groen is vastbesloten om deze zwarte cijfers in 2023 te verbeteren. Waar JET per saldo in 2022 een winst voor belasting van €16 miljoen noteert, ambieert Groen dit jaar een winst van €225 miljoen.