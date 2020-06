’Zorgbonus mooie opstap naar hoger salaris’

„Deze eenmalige bonus is een mooie opmaat naar de cao-onderhandelingen die in het najaar gaan starten voor een betere cao voor ruim een miljoen zorgwerknemers”, zegt Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg en Welzijn. „De druk is niet van de ketel met dit eenmalige genereuze gebaar.”

Het is een mooi gebaar waar we lang op gewacht hebben, maar nu toch is gekomen, zegt Gerton Heyne, voorzitter van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgdenden V&VN. „Belangrijk is nu dat de overheid niet eenmalig zijn waardering uitdrukt voor zorgpersoneel, maar zich ook inzet om mensen met een structureel betere beloning te behouden voor de sector.”

V&VN en vakbonden pleiten al veel langer voor een beter salaris, minder werkdruk en een oplossing voor het personeelstekort in de zorg.

Er zitten ook nog wel wat haken en ogen aan de bonus, zegt Anneke Westerlaken van FNV Zorg en Welzijn. „Het is een mooi bedrag, maar in de uitwerking zet de minister nu ’de aap op de schouders’ van de werkgevers. Zij moeten de bonus aanvragen voor hun personeel en afwegen wie wel en wie niet in aanmerking komt.’’

Hou het zo eenvoudig mogelijk en beloon alle medewerkers die in hun werk de gevolgen van het coronavirus hebben ondervonden, adviseert Westerlaken. „Het zou dan best eens kunnen zijn dat het bedrag van 800 miljoen euro dat door de minister is uitgetrokken, niet genoeg is.”