Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Over een aantal weken mag ik als deskundige optreden in een discussie over nut en noodzaak van beleggingsprofielen. Als u ooit een beleggingsrekening hebt geopend kent u de vragen. Wat is uw doel? Uw horizon? Uw risicobereidheid? Vervolgens krijgt u een sticker opgeplakt: defensief, neutraal of offensief. Totaal achterhaald.