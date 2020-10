Surseance voor Zaans techniekbedrijf voor jachten

Het in 1965 opgerichte familiebedrijf begon aanvankelijk met het aanleggen van de elektrische bedrading op schepen. In de loop der jaren groeide Keizer Marine Engineering uit tot een specialist in het integreren verschillende installaties op luxejachten, zoals de elektra, IT en generatoren.

Keizer Marine Engineering groeide de voorbije jaren hard. Sinds 2008 is het aantal werknemers ruim verviervoudigd. Grootse groeiambities doen het techniekbedrijf nu echter ook de das om, zo verklaart de onderneming zelf.

Door de snelle uitbreiding zouden „inefficiënties” zijn ontstaan rond afspraken met klanten en werkprocessen, die door de lange looptijd van bestellingen pas laat werden opgemerkt. Daarnaast veranderde de vraag bij klanten. Door de wereldwijde corona-uitbraak schroefden vestigingen in Spanje, Frankrijk en de Verenigde Staten bovendien noodgedwongen hun activiteiten terug.

’Bittere pil’

De directie en bewindvoerders zijn nu op zoek naar geïnteresseerde partijen voor een doorstart. Topman Sjoerd de Keizer vindt de surseance een „bittere pil.” „We hebben alles in het werk gesteld om de vraag van onze klanten bij te benen, maar op een gegeven moment lukte dat niet meer.”