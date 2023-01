Nederland tekent niet zomaar Chinees exportverbod ASML; ’Europese landen moeten ook meedoen’

Dat heeft minister Liesje Schreinemacher (Handel) zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. De export van chipmachines en onderdelen door ASML wordt dinsdag besproken als premie Mark Rutte en minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) op bezoek zijn bij de Amerikaanse president Biden. De Verenigde Staten willen het liefst een volledig exportverbod van chiptechnologie naar China. De technologie zou ingezet kunnen worden voor militaire doeleinden en het westen wordt te afhankelijk van chips uit Azië.

ASML dat 25 januari zijn jaarcijfers presenteert over afgelopen jaar, verwacht over 2022 een omzet van ruim €20 miljard te boeken. Ongeveer 15% van die omzet is afkomstig uit China. Hoewel de financiële topman Roger Dassen van ASML in oktober nog zei dat de vraag naar chips en daarmee chipmachines zo groot is dat een exportverbod naar China niet direct financiële consequenties hoeft te hebben.

Zeker als grote chipfabrikanten als Intel en het Taiwanese TSMC, de grootste klant van ASML, chipfabrieken in Europa openen, ontstaat er er hier weer een hele nieuwe markt voor het Veldhovense concern. Toch zal ASML niet heel gerust zijn op de gesprekken. Anders dan ASML’s nieuwste technologie – lithografie door middel van extreem ultraviolet licht (EUV) – is de export van de oudere technologie deep ultraviolet-lithografie (DUV) nog niet verboden.