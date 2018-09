Beleggers gokken op verdere daling goudprijs

De shortpositie geeft aan dat er in doorsnee wordt gegokt op een verdere daling van de goudprijs. Die zakte vrijdag naar het laagste punt sinds 2010 en ging in juli al bijna elke dag omlaag. Daarmee is deze maand op weg om de slechtste te worden voor het edelmetaal sinds juni 2013.

De goudprijs staat nu iets lager dan 1100 dollar per troy ounce (31,1 gram). Diverse analisten voorspelden de afgelopen tijd een verdere daling, tot minder dan 1000 dollar. Dat zou voor het eerst zijn sinds 2009.

Verwachte renteverhoging

De dalende prijs wordt onder meer toegeschreven aan de verwachte renteverhoging in de VS. Daardoor worden middelen verschoven naar beleggingen die, in tegenstelling tot goud, rente opleveren. Daarnaast valt de vraag naar goud uit China tegen.

De cijfers over de shortposities in goud worden sinds 2006 bijgehouden.