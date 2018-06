'Repsol zet onderdelen in de etalage'

Ook bezittingen in Alaska, Bolivia en in de Golf van Mexico staan op de nominatie om te worden afgestoten, aldus de bronnen. Volgens hen is nog niet geheel duidelijk welke onderdelen uiteindelijk in de uitverkoop gaan.

De overname van Talisman voor een bedrag van 13 miljard dollar is de grootste buitenlandse investering voor Repsol sinds 2006. Het bedrijf is druk bezig de bedrijfsactiviteiten te integreren en de kasstroom te verbeteren. Daarnaast wordt gekeken hoe de kosten naar beneden kunnen worden gebracht. Repsol zelf wilde niet op de geruchten reageren.

Eind vorig jaar maakte Repsol bekend dat het dit jaar circa 1 miljard dollar aan bezittingen wil afstoten.