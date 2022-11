Premium Het beste van De Telegraaf

Ticketreus onder vuur na drama rond kaartverkoop Taylor Swift

Door Vian Schouten

Taylor Swift deelt handtekeningen uit aan fans. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Verkopers van concertkaartjes zijn zelden populair, maar Live Nation heeft het nu werkelijk te bont gemaakt. Een week na de volledig in de soep gelopen voorverkoop voor concerten van de immens populaire Taylor Swift is ligt het bedrijf onder het vergrootglas van nota bene de Amerikaanse politiek. De Senaat vraagt zich af of de kaartjesverkoper niet veel te machtig is geworden.