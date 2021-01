Vooruitblik: ’tech gaat het ook in 2021 goed doen’

Met het optimisme op de aandelenmarkten in de laatste maanden van 2020 vooral door de komst van coronavaccins gaan beleggers het nieuwe jaar tegemoet. In de eerste handelsweek van 2021 staan cijfers uit de Amerikaanse arbeidsmarkt centraal. Daarnaast komt er een stroom aan gegevens uit de dienstensector en de industrie in de grote economische regio’s naar buiten.