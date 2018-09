Visa profiteert van aantrekkende economie

Onder de streep resteerde een bedrag van 1,7 miljard dollar, wat neerkomt op 2,78 dollar per aandeel. De winststijging was voor een groot deel te danken aan de groei van de consumentenbestedingen, waarvoor klanten logischerwijs ook meer gebruik maakten van hun creditcard.

Volgens topman Charles Scharf investeert het bedrijf volop in technologie die gericht is op het versnellen van mobiele en andere vormen van digitale betalingen. Marktanalisten stellen dat Visa mede daardoor beter gepositioneerd is dan bijvoorbeeld concurrent MasterCard en beter bestand tegen negatieve wisselkoerseffecten en andere mogelijke tegenvallers.

Visa handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.