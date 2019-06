NN en Athora kopen verzekeraar Vivat

Athora verkrijgt de zogeheten leven-activiteiten van Vivat en het vermogensbeheer. NN neemt de niet-leven-activiteiten over als nieuwe eigenaar van Vivat Schadeverzekeringen. Daar betaalt de beursgenoteerde verzekeraar 416 miljoen euro voor. Volledige financiële details werden niet verstrekt.

Alle merken van Vivat, waaronder Zwitserleven en Reaal, blijven op de Nederlandse markt bestaan. Het hoofdkantoor van Vivat blijft in Amstelveen. Naar verluidt hadden ook ASR, en Aegon samen met de Amerikaanse investeerder Blackstone interesse in een overname van Vivat.

NN stelt dat met de overname zijn positie op de Nederlandse markt wordt versterkt. Het is de bedoeling dat de transactie in het eerste kwartaal van 2020 wordt afgerond. Topman Lard Friese zei in een toelichting dat na de overname van Delta Lloyd in 2017 het bedrijf waardevolle ervaring heeft opgedaan met het succesvol integreren van bedrijfsactiviteiten.

Athora is een gespecialiseerde opkoper op verzekeringsgebied en gevestigd in Bermuda. Topman Michele Bareggi verklaarde dat met de deal Athora zijn intrede doet op de Nederlandse markt, na eerdere aankopen in Duitsland, België en Ierland. Het bedrijf gaf aan te willen investeren in de Nederlandse leven-activiteiten.

Vivat werd door de Chinese moeder Anbang in de etalage gezet omdat dat bedrijf door veel aankopen een enorme schuldenlast heeft. De Chinese staat stelde het bedrijf daarop onder curatele. Anbang kocht de Nederlandse verzekeraar in 2015. De voormalige topman van Anbang, Wu Xiaohui, werd vorig jaar veroordeeld tot een jarenlange celstraf wegens fraude en corruptie.