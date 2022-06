Beleggers in tranen om stoppende boyband: ruim anderhalf miljard verdampt

Sinds de beursgang van Hybe, in oktober 2020, had het aandeel niet zo laag gestaan. Het aandeel was al gedaald na zorgen dat de leden van BTS tijdelijk zouden moeten stoppen om in militaire dienst te gaan. Het Koreaanse parlement moet binnenkort stemmen over een wet die wereldberoemde landgenoten moet uitzonderen van de dienstplicht, maar het is onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

De Koreaanse minister van Cultuur is voorstander van de wet, volgens hem zou het een „cultureel verlies voor de hele mensheid” zijn als de K-popsterren onder de wapens gaan. Nu hebben ze dus zelf een pauze ingelast.

Dat doen ze omdat ze het gevoel hebben dat ze de afgelopen negen jaar, sinds hun doorbraak, „geen tijd hebben gehad om volwassen te worden”, aldus frontman RM van de immens populaire groep. BTS, de eerste act uit Zuid-Korea die de top haalde van de Amerikaanse hitparade, is goed voor 90% van de omzet van Hybe. Dat ze nu stoppen, kost volgens een analist mogelijk een derde van de jaarwinst.