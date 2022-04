Premium Het beste van De Telegraaf

Koning opent nieuw distributiecentrum Picnic Miljardendans rond online boodschappen

Door Pascal Kuipers

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In 2021 werd 7,5% van alle boodschappen in ons land online besteld. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers, na het Verenigd Koninkrijk (12%) en Frankrijk (8,6%). In 2030 zal dit minstens 13% zijn, maar een aandeel van 19% tot 24% is ook mogelijk is. In alle scenario’s streeft Nederland Frankrijk voorbij, en worden we Europa’s tweede markt voor online boodschappen.