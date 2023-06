Witte Huis: Biden kan schuldendeal zaterdag ondertekenen

Het schuldenplafond bepaalt hoeveel de federale overheid van de Verenigde Staten mag lenen. Die grens waren de Amerikanen dit jaar al gepasseerd en zonder aanpassing zou het ministerie van Financiën aanstaande maandag zonder geld komen te zitten. Daardoor zouden de VS veel uitkeringen niet meer kunnen betalen, maar bijvoorbeeld ook geen rente op staatsschulden. Dat laatste zou chaos op de financiële markten betekenen.

Akkoord

Democraat Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hadden afgelopen zaterdag al een akkoord gesloten over het schuldenplafond. Maar die deal moest ook nog de goedkeuring krijgen van het Amerikaanse Congres, waar met name de conservatieve flank van de Republikeinen vond dat meer besparingen nodig waren. Nu beide kamers van de volksvertegenwoordiging hebben ingestemd, is een volgende stemming over een verhoging van het schuldenplafond pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 nodig.

Het verhogen van het schuldenplafond is doorgaans een routineklus in de VS, maar door de spanningen tussen de Republikeinen en Democraten wordt het steeds moeilijker. Kredietbeoordelaar Fitch is daardoor somberder geworden over de financiële gezondheid van de Verenigde Staten. Het ratingbureau houdt er nu rekening mee de kredietwaardigheid van de Amerikaanse overheid binnenkort te verlagen. Nu hebben de VS nog het hoogste rapportcijfer. Een lagere score betekent dat geld uitlenen aan de VS als risicovoller wordt gezien, waardoor de Amerikanen mogelijk meer kwijt zijn aan rentes.