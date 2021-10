Vestia treft megaschikking met Franse bank in derivatenschandaal

’SocGen’ speelde volgens Vestia een belangrijke rol in het derivatenschandaal, dat in 2012 aan het licht kwam. Met de schikking doen Vestia en Société Générale over en weer afstand van alle vorderingen in verband met deze derivaten-transacties en komt een einde aan het geschil tussen beide partijen.

Erik Staal

Eerder trof Vestia schikkingen met onder meer accountants KPMG en Deloitte, die samen €25 miljoen betaalden, met Deutsche Bank voor €175 miljoen, met haar ex-topman Erik Staal en zes commissarissen voor samen €4,8 miljoen, met ABN Amro voor €55 miljoen en met Citibank voor €47,3 miljoen. De totale schadevergoeding komt daarmee uit op een slordige €327 miljoen.

Afgelopen maand sleepte de Rotterdamse woningcorporatie nog het Britse Barclays voor de rechter in Londen om die bank te dwingen tot een schadevergoeding.

Smeergeld

Vestia kwam in 2012 fors in de financiele problemen door een volledig uit de hand gelopen derivatenportefeuille, oorspronkelijk bedoeld om de corporatie te beschermen tegen stijgende rente. Later bleek dat Vestia’s kasbeheerder Marcel de Vries, die de derivaten namens de corporatie aanschafte, miljoenen euro’s smeergeld aan die transacties verdiende.

Om een dreigend faillissement te voorkomen, kocht de corporatie de derivaatcontracten met banken af voor een bedrag van €2 miljard. Dat geld moest voor een belangrijk deel opgehoest worden door de andere Nederlandse woningcorporaties.

Opgesplitst

Als gevolg van het derivatenschandaal verkeert Vestia negen jaar later nog altijd in grote financiële problemen. Begin dit jaar werd bekend dat de corporatie in drie losse organisaties opgesplitst gaat worden om zo het lek boven water te krijgen. Ondanks een eerdere reddingsactie en harde bezuinigingen was dat de corporatie tot nu toe niet gelukt.