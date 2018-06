'Overname HERE niet gunstig voor TomTom'

Volgens onder meer Bloomberg zouden Daimler, Audi en BMW op het punt staan de navigatiepoot van het Finse technologieconcern Nokia in te lijven. Het onderdeel staat al een tijdje in de etalage. Zo'n deal zou voor TomTom de toegang tot de Duitse automobielindustrie flink kunnen bemoeilijken, denkt Slob.

TomTom levert kaarten aan Daimler en Volkswagen, het moederbedrijf van Audi. Als die bedrijven zelf dergelijke software in huis halen, is dat volgens Slob slecht voor de concurrentiepositie van het Amsterdamse bedrijf, ook omdat het consortium volgens The Wall Street Journal andere autobouwers wil uitnodigen om mee te investeren.

Aandeel

Jos Versteeg van Theodoor Gilissen is evenmin positief. Hij wijst met er met name op dat de prijs van ruim 2,5 miljard euro die de Duitse autobouwers naar verluidt willen betalen, aan de lage kant is. De koers van TomTom is recent opgelopen omdat de markt uitging van een hogere prijs voor het ,,redelijk vergelijkbare'' HERE, aldus de analist.

Rabobank handhaaft zijn hold-advies maar verlaagt het koersdoel van 10 naar 9 euro. Theodoor Gilissen houdt het op 'niet aanbevolen' en beraadt zich op een bijstelling van de huidige richtprijs van eveneens 9 euro.

Het aandeel TomTom steeg woensdagochtend 2 procent tot 9,56 euro, in een licht negatieve MidKap. Dinsdag leverde het navigatiebedrijf bijna 9 procent aan beurswaarde in.