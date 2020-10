Amazon blijft hard groeien door thuisshoppers in coronatijd

De totale opbrengsten kwamen uit op 96,1 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 6,3 miljard dollar, tegenover 2,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Daarbij namen niet alleen de webwinkelverkopen toe. Doordat bedrijven in rap tempo moeten digitaliseren voor het werken op afstand, voerde ook de divisie voor cloudsoftware de omzet op met 29 procent tot 11,6 miljard euro. Deze activiteiten zijn goed voor meer dan de helft van de operationele winst van Amazon.

Nieuwe banen

Volgens topman en oprichter Jeff Bezos beleeft Amazon een ongeëvenaard jaar. In het lopende vierde kwartaal, met de feestdagen, voorziet hij dat nog meer consumenten via platforms van het techbedrijf boodschappen en andere inkopen zullen doen. Daarbij rekent het bedrijf op een omzetgroei tussen de 28 en 38 procent.

Amazon creëerde dit jaar naar eigen zeggen 400.000 nieuwe banen, waarbij 100.000 mensen in vaste dienst werden genomen. De techreus kreeg dit jaar ook geregeld kritiek op de arbeidsomstandigheden in distributiecentra, waar maatregelen tegen coronabesmettingen niet voldoende zouden zijn. Amazon zelf stelt juist alles te doen voor de veiligheid van werknemers. Zo voert het bedrijf zelf coronatests uit. Het bedrijf verwacht in de laatste drie maanden van dit jaar alleen al 4 miljard dollar kwijt te zijn aan voorzorgsmaatregelen tegen Covid-19.