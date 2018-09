Tegenvallende cijfers wegen op Wall Street

De Dow sloot uiteindelijk 1 procent in de min op 17.919,29 punten. Ook de S&P deed een stap terug. De brede graadmeter verloor 0,4 procent tot 2119,21 punten. Technologiebeurs Nasdaq wist het verlies tot 0,2 procent te beperken en stond op 5208,12 punten.

Zwaargewicht IBM zag zijn beurswaarde met krap 6 procent dalen. Het concern heeft veel last van negatieve wisselkoerseffecten, zo meldde het. De winst van IBM daalde afgelopen kwartaal met 17 procent en de omzet met 13 procent.

UnitedTech

Ook UnitedTech, dat tot de grotere fondsen van de Dow Jones behoort, leverde fors in. Het industrieel conglomeraat was minder positief over 2015 en verlaagde zijn winstverwachting. Onder meer tegenvallende verkopen in China zitten het bedrijf dwars. Het aandeel UnitedTech verloor ruim 7 procent.

Uitzendbedrijf Manpower (min 4,5 procent) en motorenverkoper Harley-Davidson (plus 5 procent) zagen hun omzet en winst afgelopen kwartaal ook flink dalen ten opzichte van een jaar eerder. Zij wisten echter de verwachtingen van analisten te overtreffen.

Verizon

Telecomaanbieder Verizon sloot 2,4 lager. Het bedrijf verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Verizon ziet zich genoodzaakt de prijzen aan te passen in een slag met kleinere concurrenten.

In afwachting van de kwartaalresultaten sloot Apple 1 procent lager. Microsoft boekte een plusje van 0,8 procent.

De euro was bij de slotbel 1,0934 dollar waard, tegen 1,0929 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 50,36 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 57,08 dollar per vat.