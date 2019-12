Nikkei sluit licht lager

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de min op 23.391,86 punten. Containervervoerder Mitsui OSK Lines behoorde tot de grotere dalers met een verlies van meer dan 2 procent. Ook het Japanse farmaceutische concern Eisai werd van de hand gedaan en zakte 2,4 procent. Sterkste stijgers waren machinemaker Hitachi Zosen en chipbedrijf Sumco met winsten van respectievelijk 3 en 4,2 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,7 procent. Volgens mediaberichten vinden de Verenigde Staten en China toenadering over een voorlopige handelsdeal en zal president Donald Trump de importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen uitstellen. De Kospi in Seoul steeg 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,7 procent hoger.