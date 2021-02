Beroemd in Marokko

Het welbekende Yves Saint Laurent Museum brengt tot eind mei een eerbetoon aan Bert Flint, een van origine Nederlandse verzamelaar en passievolle verdediger van de verschillende aspecten van het rijke erfgoed dat Marokko kenmerkt. Het in 2017 geopende fraaie museum was het laatste project van Pierre Bergé, de partner van de Franse couturier Yves Saint Laurent.

Een jonge Bert Flint.

Hij bouwde het museum naast de inmiddels iconische, kobaltblauwe villa die de modeontwerper in 1966 al had gekocht. Het prachtige 15 miljoen euro kostende gebouw is geheel in Marokkaanse stijl opgetrokken met veel gebruik van terracotta en trekt tienduizenden bezoekers per jaar. Het is een eer dat het museum Flint zo in de spotlights zet.

Bert Flint in zijn museum Tiskiwin.

Bert Flint, geboren in 1931 in Nederland, studeerde Spaanse taal en literatuur aan de Universiteit van Utrecht. Een bezoek aan het Alhambra in Granada wekte zijn interesse in de geschiedenis van het islamitische Spanje en de beschaving van al-Andalus. Tijdens zijn eerste reis naar Marokko in 1954 ontdekte hij dat de architectuur en decoratie van veel herenhuizen in oude steden in Marokko verband hielden met dezelfde artistieke traditie die het Alhambra inspireerde.

Een doorkijkje in het Tiskiwin museum.

Flint vestigde zich permanent in Marokko in 1957. Hij gaf meer dan 25 jaar les aan een middelbare school in Marrakech en aan de Ecole des Beaux-Arts in Casablanca. In de jaren zeventig richtte hij zich steeds meer op de rurale cultuur en de vele culturele manifestaties daarvan. In een tijd dat bijna niemand in zulke dingen geïnteresseerd was, begon hij textiel, sieraden, meubels, tapijten en andere alledaagse voorwerpen te verzamelen.

Zijn stadswoning, een mooie riad in Marrakech, dat sinds 1989 het Tiskiwin-museum is geworden, is open voor publiek om zijn collecties te aanschouwen. „Het is een bijzonder woonhuis met prachtige historische kunst. Ook dit museum is een bezoek meer dan waard”, vertelt socioloog en onderzoeker Frits Spangenberg die in Marrakech zelf riad Trois Cours heeft. Flint breidt zijn collectie nog elk jaar uit, laat Ilias Zian van de Openbare Bibliotheek Amsterdam weten. Hij digitaliseerde voor Flint in een half jaar zijn collectie.

Ilias Zian

„Hij slaapt met zijn aangekochte beelden. Zo verliefd is hij erop”, lacht Zian. Met berbeloog Mohammed Saadouni, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, schreef hij in 2013 een uitgebreid artikel over Flint voor ZemZem, het tijdschrift voor het Midden-Oosten.

De bijzondere tentoonstelling in het Yves Saint Laurent Museum bewijst eens te meer de grote waarde van de Flint-collecties. De tentoongestelde objecten getuigen allemaal van zijn unieke kijk op de diversiteit en rijkdom van een veelheid aan berbertradities die floreerden van de Atlas tot de Anti-Atlas en van de Sahara tot de Sahel. In 2006 heeft Bert Flint zijn museum aan de Cadi Ayyad-universiteit van Marrakech geschonken, die de collectie nu beheert.