Hermès doet goede zaken in Japan

Hermès zag dat steeds meer Chinezen hun sjaaltjes en tassen kopen in Japan in plaats van China, waar het in Hongkong zeven winkels heeft. Voor Chinezen zijn luxe goederen zoals die van Hermès in Japan en Europa goedkoper dan in eigen land.

De totaalomzet van het 178 jaar oude bedrijf steeg afgelopen kwartaal naar bijna 1,2 miljard euro. Zonder wisselkoerseffecten was er sprake van een omzetgroei met 10 procent, een versnelling ten opzichte van de 8 procent een kwartaal eerder. Analisten rekenden in doorsnee op een groei van de opbrengsten met zo'n 9 procent.