Personeel Martinair vangt bot bij gerechtshof

De werknemers waren naar de rechter gestapt om behoud van hun opgebouwde rechten af te dwingen. Een hogere plaats in de pikorde leidt tot betere arbeidsvoorwaarden. Waar in veel andere sectoren dienstjaren kunnen worden meegenomen naar een nieuwe werkgever, begint een piloot of stewardess bij een overstap vrijwel altijd onderaan.

Het personeel van Martinair meende wel horizontaal te kunnen instromen bij KLM omdat sprake zou zijn van een overgang van onderneming. Daarbij blijven de rechten en plichten van werknemers behouden. Maar volgens het hof gaat dat niet op omdat geen sprake is van een voortzetting van de activiteiten van Martinair onder KLM-vlag.

Vracht

Zo merkt het hof op dat KLM maar een zeer beperkt aantal bestemmingen van Martinair heeft overgenomen, en dat ook andere luchtvaartmaatschappijen in het gat zijn gesprongen dat het bedrijf achterliet. Evenmin heeft KLM op grote schaal bezittingen van Martinair overgenomen, zoals vliegtuigen of landingsrechten.

Sinds 2011 vliegt Martinair alleen nog vracht de wereld rond. Ook in die activiteiten wordt momenteel fors gesneden, omdat er structureel verlies op wordt geleden. Daardoor gaan enkele honderden banen verloren. Over die inkrimping loopt ook nog een aantal rechtszaken met het personeel.