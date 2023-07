Best gelezen op DFT: bijzondere huwelijken, brandende schepen en verleidelijke vakantie-aanbiedingen

Als een 49-jarige getrouwde doktersassistente een relatie krijgt met een 83-jarige doodzieke maar rijke weduwnaar, daarvoor haar man verlaat en wat later een behoorlijke erfenis krijgt toebedeeld, gaan de alarmbellen rinkelen bij de fiscus. Terecht?

Maritiem dienstverlener Boskalis boog zich afgelopen week over de berging van een brandende autoschip bij Ameland. „Een complexe klus”, zegt topman Peter Berdowski in een gesprek met De Telegraaf. Een inkijkje.

Na een verwoestende brand bij een cateringbedrijf met slagerij in Twente, diende de eigenaresse een claim in. De verzekeraar rook onraad, want de zoon van de vrouw en vennoot werd vastgelegd op camera terwijl hij ’door de rook’ wegliep. Saillant detail: hij is vrijwilliger bij de brandweer. Hoe dat afliep?

Je moet niet alles geloven. Dus let op de zeer verleidelijke, te-mooi-om-waar-te-zijn-vakantieaanbiedingen, waarschuwt de Fraudehelpdesk, ’want oplichting komt regelmatig voor’. Zie hier voor tips.

Europese retailers hebben steeds meer moeite het hoofd boven water te houden door de stijgende kosten. Kredietverzekeraar Allianz Trade, die de stand van zaken onderzocht in de sector, waarschuwt dan ook voor een golf van faillissementen. Doe er je voordeel mee:

Na het faillissement van VanMoof werd een ding duidelijk: hoeveel verschillende bedrijven en bedrijfjes zich op de markt van elektrische fietsen hebben gestort. Maar gaan die het wél redden? Lees hier meer:

Als een onderneemster wordt gebeld door een onbekende die zich voordoet als bankmedewerker en zij op zijn dringende advies geld gaat overboeken, lijkt een slimme oplichter aan het werk te zijn geweest. Maar hoe gaat de bank daarmee om?

Voor autobezitters is het flink afzien bij de tankstations. De benzineprijs heeft de weg omhoog stevig ingeslagen naar een piek sinds augustus 2022 tot dicht tegen de €2,20 per liter.

Door inflatie en valutawaardes, wordt het ene land relatief goedkoper dan het andere om deze zomer door te brengen. Welk vakantieland moet je zijn, als het om de kleintjes gaat? Zie hier:

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking krijgt ooit te maken met mentale problemen. Maar er rust een groot stigma op. Dat maakt het voor werkzoekenden een dilemma: wel of niet vertellen tijdens de zoektocht naar werk? Lees meer: