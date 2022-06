Premium Het beste van De Telegraaf

Steeds bozere mensen halen sneller hun recht

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Renko Dirksen (rechts) en Marc van Erven van Arag denken dat er voorlopig veel behoefte zal zijn aan goede juristen, ondanks de opkomst van kunstmatige intelligentie in de sector. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - De Duitse rechtsbijstandverzekeraar Arag kijkt terug op een recordgroei in het jaar 2021, waar het voor het eerst meer dan €2 miljard aan premie-inkomsten binnenhaalde. In Amsterdam vierde het donderdag het 60-jarige jubileum van zijn activiteiten in Nederland, destijds het eerste land buiten Duitsland waar het bedrijf actief werd.