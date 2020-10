Belegger in VS ziet het weer zonnig in

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie op winst. Daarmee herstelden ze iets van het verlies een dag eerder nadat de Amerikaanse president Donald Trump de onderhandelingen over een nieuw steunpakket tegen de coronacrisis stopte. Veel aandacht ging uit naar de techsector, nadat een commissie van het Huis van Afgevaardigde pleitte voor het opsplitsen van 'Big Tech'.