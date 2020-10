'Wall Street gaat hoger openen'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag hoger te gaan openen, na de verliezen een dag eerder. Dinsdag werd het sentiment op Wall Street nog gedrukt door de aankondiging van president Donald Trump dat de politieke onderhandelingen over een nieuw steunpakket tegen de coronacrisis in Washington worden beëindigd. Beleggers kijken verder uit naar het verkiezingsdebat tussen vicepresident Mike Pence en de Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris later op de dag.