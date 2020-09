AEX bergafwaarts met zware last van tech en Shell

De AEX-index noteerde rond kwart voor drie 1,9% lager bij 536,5 punten, het laagste niveau sinds begin juni. De AMX-index ging 1,5% achteruit naar 788,4 punten.

Elders in Europa hield de Britse FTSE 100 de schade beperkt tot een verlies van 0,5%, de Duitse DAX-index raakt 1,4% kwijt en de Franse CAC 40 zakte met 1,8%. De Franse economie zou volgens de laatste cijfers opveren maar nog met 9% krimpen dit jaar. Het Duitse exportcijfer, dat van juli op juni met 4,7% groeide, werd als stimulans voor beleggers gezien.

Het coronavirus liet zich onverminderd gelden. India wordt het zwaarst getroffen nu, met maandag nog eens 1133 doden en 75.800 besmettingen. Wereldwijd zijn volgens het Johns Hopkins Institute 27,3 miljoen mensen besmet, waarvan 6,3 miljoen in de VS. In totaal overleden 892.443 mensen

Het Britse pond trok 0,3% lager tegen de Amerikaanse dollar en zakte tot €1,11308. Dat is het laagste punt in twee weken. De Britse premier Johnson dreigt Brussel met een harde Brexit, een vertrek uit de EU zonder een handelsakkoord.

Daam-Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat een combinatie van factoren de sombere gang van zaken op het Damrak in de hand heeft gewerkt. Hij wijst daarbij onder meer op de toegenomen stress over een mogelijk harde Brexit gelet op de dreigende taal van Johnson. De hernieuwe verkoopdruk bij techaandelen en de onzekerheid over het komende ECB-besluit later deze week spelen volgens hem eveneens een rol in het bedrukte sentiment. „Techfondsen die in de voorgaande maanden hard zijn opgelopen, blazen momnteel stoom af. Naar verwachting ligt er echter geen grote correctie in het verschiet, al heeft september wel een reputatie als crashmaand. Verder zal de ECB waarschijnlijk in de toelichting aan gaan geven de vinger aan de pols te houden over onder meer de opmars van de euro.”

ASMI gebeten hond

Bij de hoofdfondsen kwamen de techwaarden steeds verder onder druk. De halfgeleidersbedrijven ASMI en ASML gleden 7,2% respectievelijk 4,6% onderuit. Biotechbedrijf Galapagos kreeg een tik van 4,8% te verwerken. Betalingsverwerker Adyen dook 3,6% omlaag.

Staalconcern Arcelor Mittal verloor 1,5%. Shell lag ook zwak in de markt met een koersval van 3,1% in reactie op de aanhoudende neergang bij de olieprijzen.

Chemiebedrijven DSM en AkzoNobel daalden tot 2,3%. Hun ondernemingsraden waarschuwde voor massa-ontslag als de voorgestelde CO2-taks wordt doorgezet; die zou Nederlandse bedrijven teveel beperken en concurrentie onmogelijk maken.

Telecombedrijf KPN (-0,9%) meldde €600 miljoen te hebben opgehaald met de uitgifte van euro-obligaties. De leningen werden geplaatst bij een brede groep institutionele beleggers.

Ahold Delhaize behoorde bij de schaarse winnaars met een fractionele plus. ING kreeg er nog 0,2% bij. Credit Suisse heeft het bankconcern op de kooplijst gezet.

Op de Midkap-bodem koerste chiptoeleverancier Besi met een aderlating van 6,7%. Fitnessketen Basic-Fit raakte 3,7% kwijt.

Verlichtingsbedrijf Signify dikte 1,4% aan op de claim dat het voor alle activiteiten van het bedrijf wereldwijd CO2-neutraliteit heeft bereikt. Boskalis Westminster steeg 1,1%.