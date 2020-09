Rood Damrak, ING en ABN aan kop

De AEX-index noteerde, na de 1,3% winst van maandag, na een kwartier handelen 0,3% lager bij 545,8 punten. De AMX-index koerste toen 0,2% lager bij 799,1 punten.

Elders in Europa steeg de Britse FTSE 100 met 0,4%, de Duitse DAX-index met 0,2% en de Franse CAC 40 kroop 0,2% omhoog.

De eerste futures voor opening van de beurzen in New York om 15.30 uur noteren 0,7% hoger voor de Dow Jones-index, 0,5% voor de S&P 500. De Nasdaq staat voor een klein verlies, na de 3,2% teruggang van vrijdag. Maandag was Wall Street gesloten wegens Labor Day.

Het coronavirus liet zich onverminderd gelden. India wordt het zwaarst getroffen nu, met maandag nog eens 1133 doden en 75.800 besmettingen. Wereldwijd zijn volgens het Johns Hopkins Institute 27,3 miljoen mensen besmet, waarvan 6,3 miljoen in de VS. In totaal overleden 892.443 mensen

Uit Azië kwamen tegenvallers. Het laatste bbp-cijfer van Japan over jullie viel terug met 28,1%, waar was gerekend op al 27,8%. In Tokio sloot de Nikkei toch 0,8% hoger. De Hangseng-Index won 0,3%, Shanghai koerste 0,6% hoger.

De euro ging een fractie vooruit tot $1,18174. Het Britse pond trok 0,3% lager tegen de Amerikaanse dollar en zakte tot €1,11308. De Britse premier Johnson dreigt Brussel met een harde Brexit, een vertrek uit de EU zonder een handelsakkoord.

Brentolie werd 0,2% goedkoper bij $41,90. De yield voor 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties noteerden fors hoger bij 0,722%.

ASMI weer bovenin

Bij de hoofdfondsen ging chiptoeleverancier ASMI aan kop met 0,7% winst. ING werd 0,7% meer waard. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield steeg 0,7%.

Onderin noteerde IMCD op 0,6% verlies, Just Eat Takeaway raakte 0,7% kwijt en Aegon 0,6%.

Telecombedrijf KPN meldde €600 miljoen te hebben opgehaald met de uitgifte van euro-obligaties. De leningen werden geplaatst bij een brede groep institutionele beleggers. De opbrengst wordt aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden en voor het herfinancieren van bestaande schuld.

Bij de middelgrote fondsen claimde verlichtingsbedrijf Signify (+1,4%) claimde dat het voor alle activiteiten van het bedrijf wereldwijd CO2-neutraliteit heeft bereikt. Ook gebruikt de onderneming overal hernieuwbare energie. Daarnaast wil Signify voor het eind van volgend jaar geen plastic meer gebruiken voor consumentenverpakkingen.

Boskalis Westminster steeg 1,2%. Op de bodem koersten roestvrijstaalmaker Aperam (-0,9%) en Basic-Fit (-0,8%).

Betaaldienstverlener Ease2pay boekte in de eerste jaarhelft een kleiner verlies dan een jaar eerder, terwijl de omzet daalde. Door de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen steeg in de zomer het aantal parkeer- en tanktransacties op het Ease2pay-platform weer. In juli was het aantal transacties boven het niveau van voor de uitbraak. Met ingang van 1 september rekent Ease2pay per parkeeractie 0,19 euro transactiekosten, voorheen was dit gratis.