Laatste familietelg doet winkelketen Wibra over aan directie

De 67-jarige Wierdsma, volgens zakenblad Quote goed voor een vermogen van €115 miljoen, heeft geen familie aan wie hij zijn bedrijf kan overdoen. Dat betekent dat Wibra – de naam komt van Wierdsma en Braam, het echtpaar dat hun Edese winkel in 1956 aan schoonzoon Jo overdeed – een ’gewone’ onderneming wordt, met algemeen directeur Bas Duijsens, commercieel directeur Wim Smit en financieel topman Per Eriks als grootaandeelhouders.

Doorstart

Duijsens nam in 2018 het directeursstokje al van Wierdsma over, en moest de keten daarna door de coronacrisis loodsen. Daarbij ging de Belgische tak van het bedrijf, die al jaren verlies draaide, failliet. Na een doorstart had Wibra in België nog maar 36 winkels over, van de 81 die het daarvoor had, maar dat aantal groeit inmiddels weer, melden de nieuwe eigenaren: de teller staat al op 41 winkels bij onze zuiderburen, en dat moeten er rap 45 worden.

In Nederland zijn ruim 200 Wibra’s, die afgelopen jaar te maken kregen met lockdowns en andere beperkingen. „Ondanks die tegenslagen was Wibra in zowel Nederland als België vorig jaar winstgevend”, aldus Duijsens in een persbericht.

De nieuwe eigenaren willen nieuwe vestigingen openen en bestaande filialen op de schop nemen. Het ’winkelconcept’ moet ’warmer’ en ’gezelliger’ worden, en Wibra wil zich opwerpen als ’manager van het gezin’. Ook wil de keten duurzamer worden, met minder plastic en meer bamboe producten.