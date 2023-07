’Consument laat zich gemakkelijk verleiden tot biologisch’; verkoop ruim vijfde hoger

Dat meldt de biologische brancheorganisatie Bionext naar aanleiding van een onderzoek in elf supermarkten waar gedurende tien weken zogeheten nudgingtechnieken zijn toegepast op drie biologische groenten met een hoge omloopsnelheid: zoete puntpaprika, komkommers en trostomaten. De proef is uitgevoerd in vijf Albert Heijns en zes Jumbo’s in Noord-Brabant.

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van drie verschillende technieken op het gedrag te beïnvloeden. De zogeheten positieve framing (’kies voor smaak, kies voor biologisch’) was de meest effectieve en zorgde ervoor dat de verkoop een kwart steeg. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de minder effectieve sociale beïnvloeding, ofwel social proofing (’95% van de mensen koopt biologisch’) en de geruststellingstechniek, ofwel reassurance (’bedankt dat je kiest voor biologisch’) waardoor de verkoop gemiddeld ruim een vijfde steeg.

Vraag omhoog

De resultaten van dit voorjaar waren zelfs beter dan in 2022, toen er ook interventies op de winkelvloer werden getest en de verkoop aanzienlijk steeg. „We zien dat structureel stimuleren op de plek van aankoop, zeer effectief is”, concludeert directeur Michaël Wilde van Bionext. „De vraag moet omhoog en meerdere onderzoeken laten zien dat dit werkt. Om die reden denken we dat dit een hele adequate invulling kan zijn van het actieplan om de markt te laten groeien. Want het is duidelijk dat de vraag omhoog moet als we met biologisch willen groeien.”

Ⓒ Rijk Zwaan

In het actieplan ’Groei van biologisch productie en consumptie’ heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de ambitie uitgesproken dat het verkoopaandeel van biologische voeding in 2030 op 15% moet liggen. Nu is het aandeel biologisch nog 3,6%.

Meer betalen

Eerdere onderzoeken wezen al uit dat bijna zeven op de tien consumenten voor hun boodschappen meer willen betalen als ze overtuigd zijn van de voordelen van biologische producten. Bionext concludeert dat bewustwording van consumenten werkt. Dit jaar volgen er nog meer interventies op de winkelvloer, op onder andere biologische zuivel en vlees, als onderdeel van de driejarige Europese promotiecampagne ’de mooiste boodschap is bio’.