Van ‘vuur en furie’ naar ‘complete vernietiging’ is een kleine stap

Laurens Maartens

De dreiging van Noord-Korea om een waterstofbom te testen boven de Stille Zuidzee ontlokte aan president Donald Trump de belofte dat hij het land dan volledig zou vernietigen. De oplopende spanning heeft een grote impact op financiële en valutamarkten.

De nasleep van het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië leidt even de aandacht af van de felle beledigingen over en weer tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De kans dat het Aziatische land plotseling stopt met het ontwikkelen van een waterstofbom en met testen van ballistische raketten is echter zeer klein. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de spanning rondom Noord-Korea weer oploopt.

Grote buurman

In september keek de wereld vol verwachting naar China, aangezien van de grote buurman werd verwacht dat het land Kim Jong-un in toom houdt. In 2014 – het laatste jaar waarover enigszins betrouwbare cijfers beschikbaar zijn – was China goed voor tweederde van de totale Noord-Koreaanse export. Het Chinese aandeel in de invoer van het land was bijna even groot. Economen schatten dat momenteel meer dan 90% van de handel via China verloopt. Hoewel het land beloofde om de invoer van ijzer en zeevruchten te stoppen, laat Peking geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken dat de economische invloed slechts beperkt is.

Sleutelrol voor Rusland

De wijze waarop Kim Jong-un zich weinig aantrekt van de Chinese druk doet vermoeden dat de Russische invloed mogelijk beduidend groter is. Rusland leidt Noord-Koreaanse wetenschappers op en levert een groot deel van het militair materieel. De intercontinentale rakketten waarmee onlangs proeven werden uitgevoerd zijn eveneens van Russische makelij. Niet voor niets vloog de Zuid-Koreaanse president Moon Jae In begin september naar Vladivostok om te overleggen met Vladimir Poetin.

Provocatieve zet

Zolang Trump in het Witte Huis zit, is de kans heel klein dat de Verenigde Staten samen optrekken met China en Rusland bij het verbeteren van de relaties met Noord-Korea. Eind september voerden de laatstgenoemde twee landen nog een gezamenlijke marine-oefening uit in de zee boven Japan. Die provocatieve zet was een duidelijk signaal aan Trump dat hij niet moet proberen om op eigen houtje met militair ingrijpen Kim Jong-un tot de orde te roepen. Zolang er geen uitzicht is op het doorbreken van de impasse tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea is het onvermijdelijk dat er vroeg of laat voordat de cirkel van provocaties en veroordelingen of sancties een nieuwe ronde ingaat.

Veilige havens

Een belangrijke les van de recente woordenstrijd is dat de Amerikaanse dollar in zo’n scenario niet meer automatisch als veilige haven geldt. In de periode na de raketproeven van Noord-Korea sprong vooral de stijging van de Zwitserse franc en de Japanse yen eruit. Zelfs de euro won wat terrein ten opzichte van de dollar. De Zuid-Koreaanse won zit uiteraard helemaal aan de andere kant van het spectrum. De munt verloor sinds eind maart al meer dan 10% ten opzichte van de euro. Zodra Kim Jong-un zich weer roert en risicoaversie opnieuw de overhand krijgt op financiële markten, zal de won waarschijnlijk een nieuwe stap terug doen.

Laurens Maartens is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.