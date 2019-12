Prosus kan bod op Just Eat verhogen

Volgens Just Eat is ook bij het vernieuwde bod van Prosus sprake van een significante onderwaardering van het aandeel. Bij de eerste poging bood Prosus 710 pence per aandeel. De leiding van Just Eat ziet nog altijd meer heil in een fusie met Takeaway.com.

Volgen Liberum is Prosus groot genoeg qua schaal en marktaandeel om het bod verder te verhogen en daarmee de druk op te voeren. De kenners wijzen onder meer op het marktaandeel van Prosus in de Europese markten waar het actief is.

Het aandeel Prosus noteerde dinsdag omstreeks 09.40 uur 1 procent lager op 59,48. Takeway.com verloor in de AEX-index 0,8 procent tot 83,95 euro.