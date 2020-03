Ook Rabobank geeft hypotheekklant uitstel

Huiseigenaren met een hypotheek of consumptief krediet bij Rabobank of diens dochters Obvion en Vista kunnen bij financiële problemen door de coronacrisis uitstel vragen, zo laat de bank vrijdag weten. Zij kunnen hun aflossing of betaling van de rente drie maanden deels of volledig stilzetten.

De regeling bij Rabobank geldt vooralsnog voor onbepaalde tijd. „Klanten hoeven dit niet per direct aan te vragen”, benadrukt een woordvoerder. „Het kan ook volgende maand of over twee maanden. Net wanneer zij hier behoefte aan hebben.”

Rabobank volgt hiermee het voorbeeld van ABN Amro en De Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen. De twee staatsbanken kwamen respectievelijk woensdag en donderdag met soortgelijke regelingen.