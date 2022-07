Pijn aan pomp neemt af: dieselprijs onder €2

Vorige maand was diesel ruim 20 cent per liter duurder. Op een volle tank scheelt dat €8 tot €12. Ook benzine is de afgelopen weken iets minder duur geworden.

De brandstofprijzen zijn teruggevallen door de gedaalde olieprijs. De prijs van het ’zwarte goud’ piekte begin juni, maar staat inmiddels ruim 10% lager door de verwachting dat de economie vaart gaat minderen en er minder olie nodig is.

Record

De benzineprijs bereikte vorige maand een record van ruim €2,50 per liter, zo blijkt uit cijfers van prijzenvergelijker UnitedConsumers. Ook diesel en lpg stegen toen tot grote hoogten.

De prijzen aan de pomp hadden nog hoger kunnen zijn als de overheid de brandstofaccijnzen niet had verlaagd per 1 april. De accijns op benzine en diesel werd toen met respectievelijk 17 en 11 cent per liter verlaagd. Deze tijdelijke verlaging loopt voorlopig tot eind dit jaar.

Gat in portemonnee

Ondanks dat brandstof iets minder duur wordt, slaan de hoge energieprijzen een gat in de portemonnee van veel mensen. De gasprijs is het afgelopen jaar ruim verdubbeld, mede door de oorlog in Oekraïne. Budgetinstituut Nibud heeft gewaarschuwd dat één op de drie huishoudens momenteel niet rond kunnen komen door de hoge prijzen van energie en levensmiddelen.

Experts denken dat de brandstofprijzen voorlopig hoog blijven. Eigenaar Paul van Selms van UnitedConsumers verwacht niet dat de benzineprijs dit jaar weer terugkeert onder de €2.